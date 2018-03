Sul-coreano se reúne com assessor de dirigente norte-coreano Um enviado presidencial sul-coreano se reuniu nesta segunda-feira com um representante do dirigente norte-coreano Kim Jong Il em momentos em que o país comunista criticava a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), das Nações Unidas, afirmando que o programa nuclear norte-coreano não era assunto da agência da ONU. Lim Dong-won, um conselhiero de segurança nacional para o presidente sul-coreano, Kim Dae-jung, viajou para a capital do Norte, Pyongyang, na manhã desta segunda-feira. Lim foi acompanhado por Lee Jong-suk, um enviado do presidente eleito sul-coreano, Roh Moo-hyun, que assumirá o cargo no dia 25 de fevereiro. Lim se reuniu com Kim Yong Sun, chefe da Comissão de Paz para a Ásia e o Pacífico, uma organização partidária que administra os assuntos intercoreanos, disse Kim Jong-ro, porta-voz do ministério da Unificação da Coréia do Sul. Kim Young Sun é considerado um homem de confiança do dirigente norte-coreano. Costuma acompanhar Kim Jong Il em suas visitas a instalações militares e industriais. O encontro entre Lim e Kim serviu para tratar de "assuntos de interesse mútuo relacionados com a situação na Península Coreana, sob uma atmosfera de sinceridade", disse a delegação sul-coreana em um informe ao governo de Seul, parte do qual foi divulgado. A Coréia do Norte, por sua vez, através de sua agência noticiosa KCNA, disse que a "grave situação" na península e outros temas foram discutidos. Indicou que as conversações foram realizadas em "uma atmosfera cheia de sentimentos patrióticos e compreensão mútua". A KCNA emitiu também uma forte crítica contra a AIEA, qualificando seu dirigente Mohamed El-Baradei como um "servil porta-voz" dos EUA. "Em conseqüência, é uma realidade objetiva (o fato de) que a AIEA não está em condições de tratar dos temas" relativos à Coréia do Norte, assinalou a agência. Anteriormente, a AIEA havia adiado indefinidamente um encontro entre os 35 membros de sua junta diretiva para decidir se o tema norte-coreano deveria ser levado perante o Conselho de Segurança da ONU, depois que a Coréia do Sul disse que isto poderia afetar negativamente seus planos de dialogar com o Norte.