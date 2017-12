Sul-coreanos assumem controle em província no Iraque Mais de 2.500 soldados sul-coreanos assumiram a responsabilidade pela segurança e desenvolvimento da província de Irbil, no nordeste do Iraque. Depois dos EUA e Reino Unido, a Coréia do Sul é o país que mais tropas enviou ao Iraque. A maior parte do contingente sul-coreano é composta de engenheiros e médicos, que serão encarregados de construir estradas e oferecer atendimento médico gratuito. Irbil é uma área relativamente pacífica, dominada pela minoria curda que estabeleceu uma região autônoma no norte do país.