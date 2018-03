Sul-coreanos e norte-coreanos trocam tiros na fronteira Soldados sul-coreanos e norte-coreanos trocaram tiros na fronteira que divide as duas Coréias, na manhã desta quinta-feira, informou o Estado Maior da Coréia do Sul. Segundo o governo sul-coreano, soldados da Coréia do Norte disparam com metralhadoras contra um posto da Coréia do Sul na zona desmilitarizada. Os soldados da Coréia do Sul revidaram com 17 tiros. Aparentemente não houve feridos em nenhum dos lados. O incidente militar acontece em meio ao aumento da tensão em torno do programa nuclear da Coréia do Norte. O país anunciou na semana passada ter plutônio para produzir até seis bombas nucleares.