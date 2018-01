Sul-coreanos protestam contra impeachment de presidente O governo sul-coreano promoveu reuniões de emergência e pediu calma neste sábado ao mesmo tempo em que dezenas de milhares de cidadãos revoltados protestavam contra o impeachment sem precedentes do presidente eleito do país. A polícia calcula que 30 mil pessoas tenha saído às ruas do centro de Seul. Um cartaz exigia: "Defendam a Democracia!" Simpatizantes de Roh Moo-hyun, o presidente deposto, estavam enfurecidos com o que qualificaram como "golpe sem armas". "Isso é bandidagem", reclamava Lee Kyu-young, um manifestante de 53 anos. "Eles dizem ter aprovado o impeachment, mas aprovaram na verdade um golpe de Estado. Roh Moo-hyun transformou-se em inimigo porque exigia reformas." O primeiro-ministro Goh Kun, que assumiu o poder, iniciou hoje seu primeiro dia de governo pedindo ao povo da Coréia do Sul que mantenha a calma, pois a prioridade do governo é preservar a "mesma política de antes". Goh disse que o governo manterá a aliança com os Estados Unidos, a política com relação à Coréia do Norte e o plano de enviar 3.000 soldados para ajudar na ocupação do Iraque liderada pelos EUA. Neste sábado, o ministro de Segurança Interna dos EUA, Tom Ridge, transformou-se na primeira autoridade americana a reunir-se com o presidente interino sul-coreano. Ele elogiou o líder por "manter a estabilidade política". "Existe uma estabilidade construída no sistema de governo que preserva o conforto dos cidadãos", disse Ridge a Goh.