Sul-coreanos protestam contra presença americana Milhares de manifestantes sul-coreanos rasgaram gigantescas bandeiras dos Estados Unidos num protesto em frente da prefeitura de Seul. Os manifestantes exigem a revisão do acordo militar que permite a presença de forças americanas na Coréia do Sul. De acordo com os organizadores, cerca de 300.000 pessoas participaram do ato de protesto. Para a mídia sul-coreana, no entanto, a manifestação contou com a presença de entre 30.000 e 50.000 pessoas. Os ânimos se acirraram depois da absolvição por um tribunal militar americano de dois soldados dos EUA que atropelaram e mataram duas garotas sul-coreanas, em junho.