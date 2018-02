Sul-coreanos repudiam nas urnas impeachment do presidente Eleitores sul-coreanos vingaram o presidente afastado Roh Moo-hyun e deram a maioria na Assembléia Nacional ao partido que apóia o mandatário deposto e busca laços mais próximos com a Coréia do Norte e uma maior independência em relação aos Estados Unidos. A eleição completou a virada liberal na política da Coréia do Sul, onde legislativos dominados pelos conservadores limitaram as ações dos poucos presidentes progressistas eleitos, incluindo Roh. A vitória do Partido Uri, que apóia Roh, deverá fortalecer sua posição no momento em que a Corte Constitucional decide seu futuro. Ela também dará mais liberdade a Roh para definir uma política externa em termos mais independentes em relação a Washington e de laços mais próximos com a Coréia do Norte. O Partido Uri, que tinha 49 cadeiras na atual assembléia, conquistou 152, maioria na câmara de 299 assentos, depois de apurados 99% dos votos. Seu principal rival, o conservador Grande Partido Nacional (GPN), perdeu 16 cadeiras e ficou com apenas 121. A opinião pública voltou-se contra o GPN e seu aliado, o Partido Democrático do Milênio (PDM), por terem arquitetado o impeachment de Roh.