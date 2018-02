Sul-coreanos são libertados no Iraque Sete missionários sul-coreanos detidos por homens armados no Iraque foram libertados, informaram as agências de notícias sul-coreanas SBS e YTN. "Nossa embaixada no Iraque está tentando confirmar as reportagens", disse o diretor-geral de assuntos do Oriente Médio, Lee Kwang-jae, ligado ao ministério de Relações Exteriores da Coréia do Sul. O Conselho Nacional da Coréia do Sul convocou uma reunião para amanhã para rever a situação iraquiana. O país está se preparando para retirar as tropas do Iraque. Oito sul-coreanos estavam dirigindo durante a noite de Amã para Bagdá em dois veículos quando foram interceptados por homens armados, que retiraram os ocupantes dos carros e confiscaram seus passaportes. Um desses oito já havia sido libertado.