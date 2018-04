Sul-coreanos suspeitam de desvio de petróleo Militares sul-coreanos suspeitam que a Coréia do Norte esteja desviando para manobras militares parte do petróleo enviado em troca de sua desnuclearização, informou ontem a agência Yonhap. Um militar sul-coreano destacou que a Coréia do Norte intensificou suas manobras aéreas e terrestres desde dezembro. Se o desvio de petróleo for confirmado, Pyongyang estaria violando o acordo assinado com EUA, Japão, China, Rússia e Coréia do Sul.