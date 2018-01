Sul da Ásia: número de mortos pela chuva sobe para 1.400 Centenas de voluntários tentavam distribuir medicamentos e comida hoje para milhões de pessoas atingidas pelas chuvas de monção, que arrasaram plantações, rebanhos, vilas e já deixaram 489 mortos em Bangladesh. As chuvas de monção e o derretimento de neve do Himalaia deixaram sob a água cerca de dois terços do país. Em toda a região do sul da Ásia o total de mortos pelas enchentes, doenças e deslizamentos chegou hoje a 1.406, praticamente igualando com o número de mortos registrados em toda a estação de chuvas do ano passado, de 1.500.