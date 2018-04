Sul sudanês teria votado pela independência

O Comitê do Referendo para o Estado de Equatória Central postou hoje os resultados. Espera-se que o sul vote em massa pela independência. O porta-voz do escritório, Aleu Garang Aleu, disse que "cinco ou seis" das 10 províncias do sul do Sudão já finalizaram a contagem dos votos.

O presidente do Sul do Sudão, Salva Kiir, pediu aos sulistas que esperem para comemorar até que os resultados completos e totalizados sejam anunciados em meados de fevereiro. O referendo fez parte do acordo de paz entre o norte e o sul do Sudão em 2005, que colocou um fim a mais de 20 anos de guerra civil, entre o norte muçulmano e o sul em grande parte cristão e animista. As informações são da Associated Press.