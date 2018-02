Sul-sudaneses vivem em situação indigna, diz ONG A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras disse nesta sexta-feira que os refugiados em um campo da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão do Sul estão vivendo em condições que "são uma afronta à dignidade humana". Segundo membros do grupo de apoio, os civis que fugiram das regiões de conflito passam dias com esgoto na altura dos joelhos e alguns são obrigados a dormir em pé para manter as crianças acima do nível da água.