Sumatra é atingida por terremoto Um terremoto de 5,5 graus de magnitude na escala Richter atingiu neste domingo a ilha de Sumatra, na Indonésia, segundo a Agência de Geofísica e Meteorologia. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor, cujo epicentro foi localizado a 73 km de profundidade no Oceano Índico, a 139 km do porto de Manna, no sul de Sumatra. Em junho do ano passado, cerca de 100 pessoas morreram e centenas de casas ficaram destruídas em Bengkulu em conseqüência de um terremoto de 7,9 graus.