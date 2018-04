Sunitas se juntam cada vez mais a rebeldes

Fontes do governo iraquiano disseram ontem que vários membros do Movimento Despertar - aliado informal dos Estados Unidos - estão desertando para unir-se a grupos insurgentes sunitas e à Al-Qaeda da região da Mesopotâmia. Combatentes iraquianos dispensados também estariam seguindo o mesmo caminho, de acordo com a entidade. Parte deste fenômeno estaria relacionado à percepção dos sunitas de que o governo liderado pelos xiitas teria fracassado e estaria reprimindo o Movimento Despertar. A deserção teria aumentado ainda mais em março, depois das eleições legislativas.