´Super-heróis´ roubam lojas de luxo na Alemanha Um grupo de militantes anticapitalistas na Alemanha tem se fantasiado de super-heróis para roubar super-mercados e entregar os pertences roubados a desempregados e pessoas carentes. Na semana passada, quinze integrantes do grupo - batizado de Os Imbatíveis - realizaram uma de suas ações em Hamburgo, com suas tradicionais fantasias de super-heróis. Eles atacaram a loja de artigos de luxo FrischeParadies Goedeken e se apropriaram de alguns dos mais cobiçados artigos da loja, como filés de carne de vacas Kolb japonesas (que custam US$ 300 o quilo), champanhe francesa (US$ 150 a garrafa), chocolates suíços e caviar russo. Diante de uma atônita caixa da loja, um dos Imbatíveis, vestido com um uniforme rosa e auto-intitulado Santo Guevara, entregou-lhe um buquê de rosas e saiu correndo. Sem vestígios Um total de 14 viaturas policiais e até mesmo um helicóptero não foram capazes de encontrar os integrantes da quadrilha. Mas pouco depois do delito, os artigos de luxo foram achados em bairros pobres da cidade, em esquinas em que se reúnem desempregados e em alojamentos para imigrantes. O grupo costuma distribuir panfletos onde ensina, entre outras coisas, como viajar no transporte público sem pagar e como desativar as tarjas magnéticas de produtos de super-mercados e de lojas de roupas. Há poucos meses, o grupo invadiu um restaurante de Hamburgo e encheu suas bolsas com algumas das sofisticadas iguarias servidas no local. Apesar de agirem na Alemanha, acredita-se que Os Imbatíveis tenham ligações com grupos nticapitalistas de Barcelona, da Cidade do México e até mesmo com piqueteiros argentinos.