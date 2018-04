Supermercado desaba na Argentina e deixa 5 mortos

BUENOS AIRES - Cinco pessoas morreram e outras 11 permanecem desaparecidas após o desabamento na noite de quinta-feira, 25, do teto de um supermercado na cidade argentina de Neuquén, no sudoeste do país, informaram fontes oficiais.

O secretário de Coordenação do município de Neuquén, Marcelo Bermudez, confirmou ao canal de televisão "TN", de Buenos Aires, que além dos mortos e desaparecidos, há 18 feridos que foram levados para diferentes centros de saúde, dos quais seis permanecem internados.

"Os corpos estão sendo recuperados e começaram a ser tirados a partir da meia-noite em uma tarefa muito complexa, se está trabalhando debaixo de lajes, o que torna mais difícil o processo", explicou o porta-voz do município.

Por sua vez, o mercado disse em comunicado que se "desconhece as causas do acidente" e que frente à emergência sua "prioridade é acompanhar e assegurar uma adequada assistência às pessoas que possam ter sido afetadas".