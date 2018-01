Supervisora de fábrica ganha US$310 milhões na loteria americana

THREE RIVERS, EUA - A supervisora de uma fábrica de fibras de vidro de Three Rivers, no Estado americano de Michigan, identificada como Julie Leach, de 50 anos, ganhou sozinha um prêmio de US$310 milhões (R$ 1,1 bilhão) no jogo da loteria americana Powerball.

Nesta terça-feira, 6, Julie recebeu o cheque simbólico com o valor e conversou com a imprensa em uma entrevista coletiva. "Ainda não acredito. Eu tive uma noite muito ruim de trabalho e achei que era melhor checar os meus números", afirmou.

O bilhete premiado foi comprado em um posto de gasolina da cidade, de pouco mais de 7 mil habitantes. Julie descobriu que foi a ganhadora enquanto aguardava em um drive-thru do McDonald's. Ela voltou para o trabalho, verificou os números e, assim que se certificou, pediu demissão imediatamente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mulher escolheu receber toda a quantia do prêmio à vista, o que fez com que o prêmio fosse reduzido para US$197 milhões. Ela ainda teve de pagar 25% em impostos, diminuindo a bolada para US$140 milhões líquidos (R$ 538 milhões). Se optasse por receber o pagamento em 30 parcelas anuais, ela receberia o prêmio integral. Para ajudar a cuidar do dinheiro, Julie contratou um contador e um economista.

O marido da ganhadora, Vaughn Avery, duvidou do resultado e decidiu voltar a dormir após o anúncio. "Você nunca mais vai precisar trabalhar", foi a resposta de Julie. Agora, o casal planeja viajar pelo mundo. Com o prêmio, Julie disse que vai cuidar dos seus 3 filhos e 11 netos. Uma de suas netas afirmou na coletiva de imprensa que deseja uma "grande casa da Barbie" e um iPhone 6. Os números sorteados foram 21, 39, 40, 55 e 59, além do 17 como número extra.

Este é segundo maior prêmio oferecido na história da loteria de Michigan. O primeiro posto ainda é o de Donald Lawson, de Lapeer, que recebeu US$337 milhões (R$ 1,2 bilhão). De acordo com a Powerball, a possibilidade de ganhar o prêmio máximo é de 1 em 175.223.510.