Suplicy declama música pacifista para embaixadora dos EUA O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) declamou hoje para a embaixadora dos Estados Unidos, Donna Hrinak, versos da canção pacifista de Bob Dylan, "Blowing in the wind" (Soprando No Vento), repetindo o que fez em setembro passado, quando cantou na tribuna a mesma canção num apelo de paz ao presidente dos Estados Unidos, George Bush, que ameaçava bombardear o Iraque. A embaixadora deixou a Comissão de Relações Exteriores do Senado sem responder às perguntas dos parlamentares sobre o conflito. Suplicy, que é o presidente da comissão, disse que a embaixadora alegou que precisava sair porque teria compromisso. Para Suplicy, a saída da embaixadora sem responder às questões "não ajuda na defesa do ponto de vista norte-americano, que não tem a concordância dos senadores". "Ela perdeu a oportunidade de mostrar mais respeito ao Senado brasileiro", disse. Segundo ele, a audiência estava marcada há três semanas e o embaixador do Iraque, quando esteve há dez dias na comissão, respondeu a todas as perguntas. Suplicy disse ainda que a audiência de hoje foi marcada a pedido da própria embaixadora, que teria manifestado preocupação com o sentimento antiamericano. Veja a tradução da letra da música declamada pelo senador: Quantas estradas deve um homem percorrer Antes que você o chame de homem? Sim, e quantos mares deve uma pomba branca singrar Antes que ela descanse na areia? Sim, e quantas vezes devem as balas de canhão voar Antes que elas sejam proibidas para sempre? A resposta, meu amigo, está soprando no vento, A resposta está soprando no vento... Quantas vezes deve um homem olhar pra cima Antes que ele consiga ver o céu? Sim, e quantos ouvidos deve um homem ter Antes que ele consiga ouvir as pessoas chorarem? Sim, e quantas mortes serão necessárias até que ele entenda Que pessoas demais morreram? A resposta, meu amigo, está soprando no vento, A resposta está soprando no vento... Quantos anos consegue uma montanha existir Antes que seja arrastada [pelas águas] para o mar? Sim, e quantos anos conseguem algumas pessoas existir Antes que a elas seja permitido serem livres? Sim, e quantas vezes consegue um homem virar sua cabeça Fingindo que ele simplesmente não vê? A resposta, meu amigo, está soprando no vento, A resposta está soprando no vento...