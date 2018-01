Suposta amante nega caso com Kerry Uma mulher envolvida em rumores de que seria amante do senador John Kerry, principal pré-candidato do Partido Democrata à presidência dos EUA, quebrou o silêncio e emitiu uma declaração oficial negando as insinuações. Alexandra Polier diz que nunca teve ?um relacionamento com o senador John Kerry, e os rumores na imprensa são completamente falsos?. Kerry já havia negado os rumores de um caso extraconjugal. Nesta segunda-feira, sua assessoria disse que não haverá novos comentários a respeito. A declaração de Alexandra Polier foi liberada para a Associated Press em Nairóbi, onde a jornalista de 27 anos visita os pais do noivo. Polier já trabalhou como assistente editorial para a AP em Nova York. Ela também desmentiu informações de que teria sido estagiária do senador. ?Nunca estagiei ou trabalhei para John Kerry?, disse ela por telefone.