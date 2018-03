Suposta bomba é encontrada em embaixada dos EUA em Caracas Um suposto artefato explosivo foi encontrado hoje nas imediações da Embaixada dos EUA em Caracas pela polícia venezuelana, disse a rede de televisão Globovisión. Segundo a versão, a bomba havia sido colocada no interior de uma maleta preta que foi imediatamente levada pela polícia política. O governo americano enfrenta uma onda de suspeitas na Venezuela por seu papel durante o momentâneo governo interino de Pedro Carmona, após o golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez na semana passada. Mesmo assim, os EUA rejeitaram, perante a Organização dos Estados Americanos (OEA), a ruptura da ordem constitucional na Venezuela. No entanto, o embaixador dos EUA em Caracas, Charles Shapiro, reconheceu que as relações bilaterais se encontram numa fase "muito complicada".