Suposta bomba na embaixada agita centro de Oslo

OSLO - A polícia da Noruega informou que um pacote suspeito, que mais cedo levou ao esvaziamento da embaixada dos Estados Unidos em Oslo, era na verdade uma "bomba de teste" usada para treinamento.

A descoberta do artefato por guardas de segurança havia provocado a evacuação do palácio real, à paralisação do tráfego no metrô e ao cancelamento de um jogo internacional de futebol infantil, no estádio de Voldslokka, de modo que a polícia pudesse usar o campo para helicópteros. A suposta ameaça de bomba deixou toda a região fechada por várias horas.

Os policiais cancelaram a evacuação e disseram que o artefato era "inofensivo". "Após um exame do esquadrão antibombas, concluímos que este objeto estava num carro que havia sido usado para exercícios internos da embaixada. Pode ser considerada uma bomba para testes", declarou o porta-voz da polícia de Oslo, Unni Grondal, em entrevista.

As pessoas voltaram para os prédios nas proximidades, disse o assessor de imprensa da polícia da capital, Jorn Jorgensen.

Mais cedo, a política norueguesa isolou uma área de 500 metros ao redor da embaixada norte-americana depois de um item "suspeito" ter sido encontrado num carro que estava próximo ao prédio da embaixada.

A polícia recebeu uma notificação da embaixada às 6h22 (em Brasília) sobre um objeto suspeito que havia sido encontrado num carro que estava para entrar na área, mas foi parado por um funcionário da representação diplomática para verificações de segurança, diz comunicado.

Em mensagem divulgada no Twitter nesta terça-feira, a embaixada disse que "estamos sãos e salvos! Agradecemos a rápida resposta profissional das equipes de emergências norueguesas para o incidente desta manhã."

A Noruega tornou-se mais atenta a riscos de segurança após a explosão e dos disparos realizados por Anders Behring Breivik no ano passado, que deixaram 77 mortos. A embaixada dos Estados Unidos em Oslo, localizada a cerca de 800 metros do Parlamento norueguês, é um prédio fortificado com cercas de aço e guardas armados do lado de fora.

As informações são da Dow Jones e da Associated Press.