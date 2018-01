Suposta vítima de Ebola continua em estado grave Continua em estado grave a mulher que foi hospitalizada domingo em Hamilton, na Província canadense de Ontario, com suspeita de contaminação pelo vírus Ebola. Segundo a rede de televisão CNN, os médicos do Hospital Henderson disseram esperar para amanhã ou sexta-feira os resultados dos exames que confirmarão ou não que se trata do primeiro caso confirmado de vírus Ebola no continente americano. "Ela ainda está em estado grave, mas há alguns sinais de que está melhorando", afirmou um dos médicos. A paciente, cujo nome não foi revelado, viajou no último fim de semana do Congo para o Canadá, via Nova York. De acordo com o médico Monir Taha, ela teve contato próximo com duas pessoas antes de ser hospitalizada; essas pessoas, também não identificadas, já teriam sido notificadas. Cerca de dez funcionários do hospital também tiveram contato com a paciente antes que surgisse a suspeita de tratar-se de um caso de febre hemorrágica causada pelo Ebola. "Estamos falando de exposição a muco, membranas, sangue, saliva e outros tipos de secreção. Esses seriam os indivíduos expostos ao maior risco. Nós estamos identificando as pessoas que se encaixam nessas categorias. Não é uma situação de pânico. Há pouquíssimas pessoas que nós realmente consideramos como em alto risco", afirmou o médico Mark Loeb.