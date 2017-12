Supostas vítimas sexuais de padre americano aceitam acordo As 86 supostas vítimas de molestamento sexual do padre americano John Geoghan aceitaram um acordo de US$ 10 milhões feito pela Arquidiocese Católica Romana de Boston em troca da retirada de uma ação criminal, informou ontem à noite o advogado dos denunciantes, Mitchell Garabedian. "É tempo de seguir em frente e tentar lidar com isso da melhor maneira, se possível", afirmou Garabedian. "Algumas pessoas estavam relutantes, mas seu desejo de encerrar a questão foi o fator determinante", disse. "Elas sabiam que, mesmo que convencessem a juíza (Constance M. Sweeney, do Tribunal Superior de Suffolk, responsável pelo caso), a questão seria apenas levada à apelação e continuaria por cinco anos". Garabedian disse que, pelo acordo, 50 denunciantes que afirmam ter sido molestados vão dividir US$ 9,3 milhões; 20 pessoas cujo abuso se constituiu em serem expostas ao padre Geogham sem que fossem por ele tocadas vão dividir US$ 560 mil; e 16 parentes das pessoas supostamente molestadas dividirão US$ 160 mil. Garabedian receberá um terço do acordo como honorários. Donna Morrissey, uma porta-voz da arquidiocese de Boston, afirmou que prefere não caracterizar o acordo com definitivo, mas disse que "estamos trabalhando nele e nosso desejo é finalizar este caso de uma maneira justa e igualitária" O advogado do cardeal Bernard Law afirmou há duas semanas que uma oferta inicial de US$ 10 milhões fora aceita pelas supostas vítimas - uma alegação negada por Garabedian. Os denunciantes inicialmente tinham aceitado um acordo de US$ 14,9 milhões a US$ 29,8 milhões, em março. Mas a igreja voltou atrás, alegando que não teria meios para pagar esse acordo porque centenas de outras ações judiciais semelhantes tinham sido impetradas nos últimos meses. Os advogados da igreja disseram que o acordo será coberto em grande parte pelo seguro, o que alivia a pressão sobre a arquidiocese para vender imóveis ou pedir concordata, ao menos por enquanto. É muito provável que este acordo abra precedente para outras ações judiciais. Mais de 250 denunciantes têm ações judiciais contra a arquidiocese.