Suposto chefão colombiano extraditado para os EUA Um suposto chefão do tráfico colombiano, Arcangel de Jesus Henao Montoya, foi extraditado nesta quarta-feira para os EUA, segundo autoridades panamenhas. ?Ele foi levado para os Estados Unidos nesta manhã?, disse a fonte, sob condição de não ter seu nome revelado. Acredita-se que Henao seja um importante líder do cartel de Norte de Valle, que opera a partir da cidade de Cáli. O suspeito está na lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Apontados do Departamento do Tesouro dos EUA. O Tesouro americano já descreveu Henao como ?responsável por um enorme volume de drogas que entra nos Estados Unidos?.