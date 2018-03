Suposto explosivo faz aeroporto de Dallas ser parcialmente evacuado Três terminais do aeroporto internacional Dallas-Fort Worth, no estado do Texas, nos EUA, foram evacuados e fechados depois que um homem não acatou um sinal dos equipamentos de segurança do aeroporto. Assim que ele passou em um terminal de embarque, o alarme de presença de explosivo soou. O homem saiu correndo e se misturou com as pessoas que circulavam no aeroporto. A segurança do local informou que o suspeito escapou, mas não quis afirmar que se trata de um terrorista. O suspeito e a bolsa que supostamente teria algo suspeito não foram encontrados e os terminais já foram liberados. Apesar do incidente, os vôos não foram interrompidos. O aeroporto de Fort Worth é o terceiro maior em movimento nos Estados Unidos e é a sede da maior companhia aérea do país, a American Airlines.