Suposto filho de líder coreano volta para casa Kim Jong Nam, apontado como filho do líder da Coréia do Norte, embarcou hoje de Pequim para Pyongyang, segundo a agência de notícias Kyodo. Ele viajou de volta acompanhado de três, após ter sido preso no Japão com passaporte falso e, em seguida, ter sido deportado para a China. O caso teve rápidas "soluções diplomáticas" para evitar embaraços.