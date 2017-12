Suposto integrante do ETA é detido na Espanha A polícia prendeu um suposto membro do grupo separatista basco ETA, em ação realizada antes do amanhecer desta segunda-feira, em Bilbao. O detido é Harri Totorika, de 25 anos. O nome de Totorika aparece em documentos descobertos pela polícia após a prisão de Ibón Fernández de Iradi, suposto integrante das unidades de comando do atentado do ETA na França em dezembro de 2003. O ETA foi responsabilizado por mais de 800 mortes desde sua criação, há três décadas, para lutar pela criação de um estado basco independente na região que fica entre o norte da Espanha e o sul da França. Seu suposto dirigente, Mikel Antza, foi preso na França no último dia 3 de outubro.