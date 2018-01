Suposto membro da Al-Qaeda é detido na Espanha Um juiz prendeu nesta segunda-feira um dos dois supostos membros da organização Al-Qaeda, do milionário saudita Osama bin Laden, e ordenou que o outro continue detido nas dependências policiais enquanto prosseguem as investigações, informou a imprensa local. Najib Chaib Mohamed, um espanhol de origem marroquina de 35 anos, foi detido por ordem do juiz Ismael Moreno sem direito a fiança conforme a ordem de prisão assinada pelo juiz Baltasar Garzón, de acordo com reportagens publicadas pela imprensa local. Moreno, que substituiu Garzón na audiência, ordenou que o outro acusado, o argelino Atmane Resali, de 31 anos, permaneça sob custódia policial até que seja interrogado por Garzón. O interrogatório está marcado para amanhã. Leia o especial