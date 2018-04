Suposto míssil americano mata 10 no Paquistão Um míssil disparado supostamente por um avião dos Estados Unidos matou até 10 pessoas e destruiu um edifício usado pelos rebeldes talebans em Bhagan, cidade localizada na região tribal de Kurram, no Paquistão. Foi o primeiro ataque do tipo em Kurram, uma das sete regiões tribais semiautônomas na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, nas quais os talebans combatem as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), lideradas pelos EUA. Ontem, militantes do Taleban da Província de Swat, noroeste do Paquistão, anunciaram um cessar-fogo de dez dias para dialogar com o governo. O acordo foi firmado após as autoridades paquistanesas se comprometerem a garantir a lei islâmica em partes da região tribal - principal reivindicação de líderes locais ligados ao Taleban. As informações são da Dow Jones.