Suposto sumiço de relógio de Bush vira hit na TV da Albânia

O que aconteceu com o relógio de pulso do presidente George W. Bush? Num momento o presidente dos Estados Unidos é visto no domingo claramente desfrutando o assédio de uma multidão de albaneses, usando em seu punho esquerdo um relógio esportivo com pulseira preta e fundo branco. Momentos depois, o relógio se foi. Ele caiu? Um dos guarda-costas o retirou? Ou alguém na multidão surrupiou a peça do pulso do homem mais poderoso do mundo? A Embaixada dos Estados Unidos na Albânia nega enfaticamente que o relógio de Bush tenha sido furtado durante a visita ao país, onde foi saudado como herói. A mídia albanesa - e sites internacionais na internet - estão em polvorosa com um vídeo que aparentemente mostra o relógio de Bush desaparecendo enquanto ele aperta a mão de admiradores na cidade de Fushe Kruje, 25 quilômetros ao norte da capital, Tirana. "O que a mídia local está dizendo não é de forma alguma verdade", garantiu um funcionário da embaixada, que pediu para não ser identificado. A tevê privada Top Channel mostrou um dos guarda-costas de Bush sussurrando algo em seu ouvido enquanto ele visivelmente deleitava-se com a proximidade das pessoas, que o tocavam e até o beijavam. O canal sugeriu que o guarda-costas pode tê-lo advertido para retirar o relógio do pulso. A visita de Bush ao pequeno país dos Bálcãs foi a primeira de um presidente dos EUA à Albânia.