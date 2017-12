Supostos guerrilheiros atiram em soldados dos EUA nas Filipinas Os militares americanos que treinam soldados filipinos contra o terrorismo local se envolveram nesta segunda-feira em um tiroteio com supostos membros do grupo Abu Sayyaf. Esta foi a primeira agressão registrada desde a chegada às Filipinas, em fevereiro deste ano, de 500 homens das forças especiais dos EUA. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Pentágono, que sublinhou que não houve feridos entre os militares americanos e filipinos, mas que "alguns agressores morreram ou saíram feridos". Segundo o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, o tiroteio ocorreu na ilha de Basilan, no sul das Filipinas, onde os militares americanos treinam soldados filipinos em sua luta contra os extremistas muçulmanos. Segundo Davis, a agressão ocorreu enquanto supostos membros do Abu Sayyaf tentavam emboscar os soldados que protegem uma instalação local da Marinha filipina.