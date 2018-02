Supostos membros da Al-Qaeda são mortos no Paquistão Quatro supostos membros da rede terrorista Al-Qaeda morreram hoje, em um tiroteio com a polícia e tropas paquistanesas em uma remota região tribal na fronteira com o Afeganistão, disseram autoridades. Na troca de tiros, morreram também três agentes de seguança. Os suspeitos abriram fogo quando foram parados pelos agentes para serem interrogados em um posto de controle próximo a Kohat, cerca de 75 quilômetro ao sudoeste de Peshawar. Os homens viajavam em uma pequena caminhonete. A polícia e tropas do Exército responderam o fogo, matando três suspeitos dentro do veículo. Um quarto homem foi morto enquanto tentava fugir. Além dos três agentes assassinados, outros dois ficaram feridos. As autoridades disseram que os suspeitos eram estrangeiros, mas se negaram a revelar suas nacionalidades. Há informações, não confirmadas, segundo as quais os suspeitos são usbeques. Vários explosivos foram encontrados dentro do veículo. Segundo as autoridades, os dispositivos seriam utilizados em um ataque. Os suspeitos eram provenientes de Wana, uma região fronteiriça onde, no mês passado, 10 soldados paquistaneses morreram em um tiroteio com mais de 40 membros da Al-Qaeda procedentes da Chechênia. Desde este tiroteio, as tropas paquistanesas já detiveram 16 supostos membros da rede terrorista de Osama bin Laden.