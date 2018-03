Supostos membros da Al-Qaeda são presos no Paquistão Comandos paquistaneses antiterrorismo prenderam nesta segunda-feira dois afegãos e um árabe, suspeitos de serem militantes da Al-Qaeda, depois de um tiroteio fora da cidade de Peshawar, no norte do país. A polícia abriu fogo contra um veículo que transportava os homens depois que eles se recusaram a parar em um bloqueio em um estrada nos arredores da cidade. Depois disso, os suspeitos trocaram tiros com os policiais. Oficiais da inteligência paquistanesa não revelaram a identidade dos homens e não se sabe o grau de importância dos detidos na organização terrorista. Segundo eles, um quarto suspeito conseguiu escapar.