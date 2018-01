Supostos membros da Al-Qaeda tentam escapar no Iêmen Oficiais de segurança do Iêmen disseram, nesta quarta-feira, que duas tentativas de fuga de detentos suspeitos de fazerem parte da rede terrorista Al-Qaeda foram frustradas. Segundo as autoridades, que não se identificaram, as tentativas de fuga ocorreram nos últimos dois dias em duas prisões que ficam nas proximidades da capital Sanaa. A primeira tentativa foi de 10 supostos membros da Al-Qaeda que planejavam fugir de uma prisão. A segunda foi quando outros dois detentos, também suspeitos de fazerem parte do grupo terrorista, tentaram escapar de outra prisão perto de Sanaa. Os presos não foram identificados e nem foram fornecidas mais informações a respeito dos casos, a não ser de que uma investigação foi instaurada.