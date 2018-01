Supostos membros do ETA são presos com explosivos A polícia espanhola deteve nesta quarta-feira dois supostos membros do grupo separatista basco ETA (Pátria Basca e Liberdade) em um carro repleto de explosivos, informaram autoridades locais. Os dois suspeitos foram detidos no povoado basco de Hernani, perto de San Sebastian, informou o Ministério de Interior da Espanha. Acredita-se que eles tivessem planos de detonar os explosivos em Madri durante as comemorações do Natal, disse um funcionário do ministério que pediu para não ser identificado.