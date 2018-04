Supostos rebeldes maoistas matam 9 policiais na Índia Supostos rebeldes maoistas mataram hoje nove policiais num ataque com uma mina terrestre no leste da Índia. O incidente ocorreu enquanto centenas de soldados se movimentavam para combater guerrilhas num Estado vizinho. Os oficiais estavam viajando num jipe nas proximidades da vila de Narayan Patna, no Estado de Orissa, para limpar estradas que haviam sido bloqueadas pelos rebeldes quando a explosão aconteceu, disse o chefe da policia local, Sanjeev Panda.