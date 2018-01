Supostos rebeldes matam 18 colonos na Índia Suposto guerrilheiros separatistas mataram a tiros pelo menos 18 colonos bengaleses em dois ataques separados, numa remota área do nordeste da Índia. Vários outros colonos ficaram feridos nos ataques, ocorridos no Estado de Tripura, onde vários grupos tribais resistem à chegada de dezenas de milhares de migrantes provenientes de Bangladesh e do vizinho Estado de Bengala Ocidental. Nenhum grupo assumiu imediatamente a autoria dos atentados, mas a polícia acredita que as Todas as Forças Tigres de Tripura sejam as responsáveis. Os grupos tribais acusam os colonos bengaleses de explorar os recursos de Tripura e de tirar da população local dos benefícios do desenvolvimento econômico local.