Supostos rebeldes matam pelo menos sete soldados afegãos Supostos militantes rebeldes mataram pelo menos sete soldados afegãos em um ataque contra um posto militar na fronteira com o Paquistão, informou nesta quinta-feira um comandante do Exército do Afeganistão. Pelo menos um soldado está desaparecido. Guerrilheiros atacaram no fim da noite de ontem o posto de fronteira situado no distrito de Maruf, na província de Kandahar cerca de 375 quilômetros a sudoeste de Cabul, disse Khan Mohammed, comandante milirar da província. Mohammed atribuiu a autoria do ataque a insurgentes supostamente ligados à milícia fundamentalista islâmica Taleban. "Eles vieram a pé do Paquistão", afirmou Mohammed à The Associated Press. "Havia oito soldados no posto e talvez o outro tenha conseguido escapar", comentou ele sobre o militar desaparecido. Mohammed disse que soldados afegãos foram enviados à região para investigar o episódio, mas ainda não há informações sobre detenções. O mulá Hakim Latifi, que diz falar em nome do Taleban, afirmou que membros do grupo foram responsáveis pelo ataque. Em conversa por telefone com um repórter da The Associated Press, ele repetiu recentes ameaças de que os militantes do grupo não atacariam apenas soldados dos Estados Unidos, "mas também os afegãos que apóiam a coalizão". Segundo ele, haverá novos ataques "em todo o Afeganistão". O Taleban governou este país centro-asiático entre 1996 e 2001, quando uma ofensiva liderada pelos EUA causou a queda do regime. Autoridades locais queixam-se há muito tempo que os rebeldes estariam utilizando a montanhosa fronteira com o Paquistão como refúgio. O Exército dos EUA está promovendo uma nova ofensiva na região e seus comandantes garantem que os insurgentes serão esmagados ainda este ano. O Exército do Paquistão também ampliou as operações em seu lado da fronteira, aumentando o otimismo dos comandantes americanos, que querem prender antes do fim do ano o líder da rede extremista Al-Qaeda, Osama bin Laden, e o mulá Mohammed Omar, chefe do Taleban. Kandahar é uma de uma série de províncias do sul e do leste do Afeganistão afetadas por ataques atribuídos a remanescentes da Al-Qaeda e do Taleban e a soldados leais ao senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar, ex-primeiro-ministro do Afeganistão. A violência não região já causou a morte de 130 pessoas apenas em 2004.