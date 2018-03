Supostos seqüestradores morrem em combates na Colômbia Sete supostos seqüestradores morreram em combates com o exército colombiano nas montanhas da região de La Balsa, zona rural da cidade de Buenos Aires, situada a cerca de 500 quilômetros de Bogotá. Segundo a brigada militar de Cali, os delinqüentes foram surpreendidos na véspera quando tentavam seqüestrar um homem. O grupo "vendia" os reféns à Frente 30, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e estavam armados com duas escopetas, duas pistolas, três revólveres e duas granadas de mão. O exército acrescentou que os seqüestradores também se dedicavam a extorquir cidadãos de Cauca e do departamento (estado) vizinho e que estavam "a serviço da quadrilha 30 das Farc".