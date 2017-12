Supostos terroristas presos durante megaoperação no Canadá A Polícia Montada do Canadá comunicou na sexta-feira a detenção de várias pessoas nos arredores de Toronto, durante uma ampla operação antiterrorista. A porta-voz da Polícia Montada, Michele Paradis, anunciou em um breve comunicado que as autoridades canadenses darão, na manhã deste sábado, uma entrevista coletiva onde fornecerão detalhes da operação. Os meios de comunicação locais informaram que participaram da operação mais de cem agentes de quatro forças policiais, além de membros do serviço secreto canadense (CSIS) e da própria Polícia Montada. Os detidos, sob vigilância dos serviços secretos canadenses desde 2004, podem estar relacionados com a gravação de imagens da Torre CN, uma das estruturas mais altas do mundo, situada no centro de Toronto, e do sistema de metrô da cidade.