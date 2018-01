Suprema Corte da Califórnia anula casamentos gays A Suprema Corte do Estado da Califórnia declarou nulos todos os casamentos entre pessoas de mesmo sexo celebrados na cidade de San Francisco neste ano, definindo que o prefeito, responsável pelas cerimônias civis, abusou de sua autoridade. A corte decidiu que o município violou a lei ao emitir as certidões, já que tanto o Legislativo local quando uma medida aprovada em plebiscito definem o casamento como a união de homem e mulher. Os juízes decidiram, numa votação de 5 a 2, anular os quase 4.000 casamentos realizados entre 12 de fevereiro e 11 de março. A Suprema Corte não decidiu, porém, se as leis proibindo casamentos homossexuais são ou não válidas, dizendo apenas que o prefeito de San Francisco deveria ter aguardado uma decisão judicial sobre a questão, ainda pendente, antes de realizar as cerimônias.