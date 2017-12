Suprema Corte de Israel manda mudar traçado de barreira Apoiando os palestinos, a Suprema Corte de Israel ordenou que o governo refaça o traçado de uma seção fundamental da barreira que está sendo construída para separar o território palestino da Cisjordânia do solo israelense. O segmento em questão passa perto de Jerusalém e, segundo a Corte, causa muito sofrimento aos palestinos. A decisão é o primeiro grande veredicto emitido a respeito da barreira e fere uma das pedras fundamentais do plano do premier Ariel Sharon, de ?desligar-se? dos palestinos até 2005. Uma família que estava sendo separada de seus campos de oliveiras pela barreira expressou alívio com a decisão na vila de Bidou, e um menino comemorava pedalando sua bicicleta pela faixa de terra reservada para a barreira, carregando uma bandeira palestina. Já o vice-ministro da Defesa de Israel, Zeev Boim, disse que a decisão atrasará a obra, que o governo alega ser necessária para manter atacantes suicidas fora de Israel. ?Agora haverá uma apelação judicial para cada metro de cerca?, disse Boim numa entrevista à televisão. A Corte ordenou ainda que o governo devolva terra confiscada dos palestinos e indenize os que sofreram prejuízo.