Suprema Corte de Israel proíbe demolir casas palestinas A Suprema Corte de Israel ordenou hoje ao exército para que cesse as demolições de casas palestinas em Karara, uma vila da Faixa de Gaza localizada próximo ao local onde ocorreu um ataque que deixou três israelenses mortos. Segundo testemunhas palestinas, no início do dia de hoje, soldados demoliram um casa em construção e danificaram uma residência vizinha cujos moradores haviam recebido ordem para abandonar o local. As fontes disseram que cerca de 20 moradores da área receberam ordem do exército para retirar os pertences antes que as casas fossem demolidas. Segundo o exército, foram demolidas "várias construções vazias" e alguns locais utilizados como esconderijo por pistoleiros. Na noite de segunda-feira, um pistoleiro atirou contra uma área israelense, matando uma mulher e dois soldados. Depois da decisão da Suprema Corte, três juízes deverão agora tomar uma decisão final sobre a questão das demolições.