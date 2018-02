Suprema Corte discute benefícios para casais gays

Uma parte da Lei de Defesa do Casamento diz que a legislação federal apenas reconhece o casamento entre um homem e uma mulher, independentemente das leis estaduais que permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tribunais inferiores derrubaram a medida e os juízes da Suprema Corte estudam se seguirão o exemplo.

O estado civil é relevante para mais de 1.100 leis federais que incluem impostos imobiliários, benefícios de seguridade social federal para o cônjuge sobrevivente e benefícios de saúde para funcionários federais.

Processos em todo o território norte-americano levaram quatro tribunais distritais federais e duas cortes de apelação a derrubar a seção 3 da lei, que define o casamento. Em 2011, o governo Obama abandonou a defesa da lei, mas continua a aplicá-la.

O casamento entre pessoas do mesmo sexto é legal em nove Estados e no distrito federal de Washington, enquanto outros 12 reconhecem "uniões civis" e "parcerias domésticas" que garantem os mesmos benefícios sem os direitos totais do casamento. Os demais Estados proíbem o casamento gay em suas Constituições.

A Lei de Defesa do Casamento foi assinada pelo ex-presidente Bill Clinton, que hoje afirma que os tempos mudaram e pede que a Suprema Corte altere a definição. A mulher de Clinton, Hillary, apoia o casamento gay. As informações são da Associated Press.