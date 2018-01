Suprema Corte do Chile tira imunidade de Pinochet A Suprema Corte do Chile privou o general Augusto Pinochet de sua imunidade judicial, abrindo caminho para que o ex-ditador seja julgado por abusos contra os direitos humanos. A Corte revogou a imunidade de Pinochet, de 88 anos, por nove votos a oito, segundo um porta-voz. A decisão remove o principal obstáculo legal do caminho dos promotores que querem pôr Pinochet no banco dos réus, e cria mais um problema entre o ex-ditador e as autoridades, que já investigam milhões de dólares depositados em nome de Pinochet nos EUA. A decisão vem em um processo aberto por vítimas da ?Operação Condor?, que teria sido uma ação coordenada das ditaduras latino-americanas dos anos 70 e 80 para eliminar opositores. Embora Pinochet jamais tenha sido indiciado por acusações relativas à ?Operação Condor?, o porta-voz do governo, Francisco Vidal, deu a entender que a decisão abre caminho para uma investigação. ?Ninguém está acima da lei?, disse.