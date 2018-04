Suprema Corte do Equador mantém condenação a jornal O Tribunal Nacional de Justiça, a mais alta Corte do Equador, ratificou nesta quinta-feira uma decisão contra o jornal El Universo, em ação movida no ano passado pelo presidente Rafael Correa. A decisão sentencia três executivos da empresa jornalística e um jornalista a três anos de prisão e a uma multa de US$ 40 milhões que deverá ser paga ao mandatário. Várias organizações de defesa dos direitos humanos têm criticado as leis sobre difamação do Equador, porque elas conferem um poder enorme aos políticos para silenciar não apenas os adversários como a imprensa. Baseado na cidade de Guayaquil, El Universo é o maior jornal do país.