Suprema Corte intima premiê para depor A Suprema Corte do Paquistão ordenou ontem que o primeiro-ministro Yousuf Raza Gilani compareça a uma audiência para explicar os motivos de não ter dado continuidade a investigações referentes a casos de corrupção contra o presidente e outras autoridades do país. A ação é mais um golpe contra o governo civil, que vem sofrendo pressão dos militares desde que foi divulgado um documento no qual a administração pedia ajuda dos EUA para evitar uma suposta tentativa de golpe no ano passado.