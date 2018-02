Suprema Corte limita reforma de Cristina Em uma dura derrota do governo de Cristina Kirchner, a Suprema Corte da Argentina declarou ontem inconstitucional parte da reforma do Conselho da Magistratura - entidade que regula as atividades dos juízes - impulsionada pela Casa Rosada. A lei impunha mudanças importantes para, nas palavras do governo kirchnerista, "democratizar" o Judiciário - entre elas, a escolha por voto popular e direto da maioria dos integrantes do conselho.