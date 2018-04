A Suprema Corte do Iraque mandou ontem que o Congresso volte a trabalhar após um recesso de sete meses. Os deputados se reuniram apenas duas vezes desde as eleições em março. O recesso é fruto de acordo entre os partidos, num impasse no qual nenhum tem maioria para eleger o Presidente da casa. O recesso adia decisões importantes, como reforma da burocracia e regras para investimentos estrangeiros.