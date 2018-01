Supremo da Venezuela autoriza processo contra golpistas O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela desconsiderou, nesta sexta-feira, uma contestação ao direito do procurador-geral, Isaías Rodríguez, de acusar os oficiais envolvidos no fracassado golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez, informou a imprensa local. A medida outorga a Rodríguez um prazo até segunda-feira para entrar com acusações contra os militares golpistas por delitos de rebelião e motim. Versões da imprensa e da televisão venezuelanas indicaram que o máximo tribunal argumentou não poder julgar o procurador-geral enquanto "não houver um julgamento formal" contra os altos oficiais. A rede de TV Globovisión assegurou que Rodríguez "está preparando o juízo de mérito", o qual seria a primeira ação promovida pela Procuradoria contra os principais envolvidos nos episódios de 11 a 14 de abril passado. Os militares acusados seriam os generais Efraín Vásquez Velasco e Pedro Pereira, o vice-almirante Héctor Ramírez Pérez e os contra-almirantes Daniel Comisso e Carlos Molina Tamayo.