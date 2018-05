Supremo egípcio ordena dissolução do partido de Hosni Mubarak

Cairo, 16 abr (EFE).- A Suprema Corte Administrativa do Cairo ordenou neste sábado, 16, a dissolução do Partido Nacional Democrático, dirigido pelo ex-presidente Hosni Mubarak, que renunciou ao poder no dia 11 de fevereiro passado, pressionado por um levante popular que mobilizou protestos durante 18 dias.

Veja também:

Promotoria ordena transferência de Mubarak para hospital militar

Infográfico: A lenta agonia de Hosni Mubarak

Cronologia: O dia a dia da crise egípcia

TV Estadão: Alegria nas ruas do Cairo

Arquivo: A Era Mubarak nas páginas do Estado

Perfil: 30 anos de um ditador no poder

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

O tribunal determinou, além disso, a desapropriação de todos os bens e propriedades do ex-líder, que serão agora controlados pelo Estado, informa a agência de notícias estatal "Mena".

O Partido Nacional Democrático (PND) foi criado em 1978 e dirigido pelo então presidente Anwar al Sadat, que naquele ano sancionou uma lei para permitir a formação de partidos políticos no país, proibidas desde janeiro de 1953 - um ano após o triunfo do golpe de Estado liderado por Gamal Abdel Nasser.

Desde sua criação, a estrutura do PND se confundiu com a do Estado. O partido se impôs em todas as instituições do país, favorecido por leis que constrangiam as atividades dos demais grupos políticos.

Entre acusações de fraude, a legenda venceu com folga em todas as eleições parlamentares realizadas desde sua criação, a última delas em novembro-dezembro de 2010, quando assumiu 80% das cadeiras parlamentares.

Esta situação, que se prolongou até a renúncia de Mubarak, deixou o país órfão de formações políticas com base popular, o que deu força à organização Irmandade Muçulmana, que, apesar de trabalhar na semiclandestinidade, se transformou na maior força política do país.

A junta militar que governa o Egito desde 11 de fevereiro promulgou no dia 28 de março uma nova lei de partidos políticos, sem as restrições impostas pelo regime anterior, para permitir o surgimento de novos grupos para as próximas eleições parlamentares, previstas para setembro.

O ódio popular em relação ao PND ficou nítido durante o movimento popular iniciado em 25 de janeiro, quando os manifestantes incendiaram a sede principal do partido, no centro do Cairo.

Após a queda do regime anterior, abriu-se um processo jurídico que já levou à prisão os principais responsáveis do PND, entre eles, o presidente Hosni Mubarak e seu filho Gamal, número 3 da legenda.

*Notícias ampliada às 12h30